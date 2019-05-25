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Чорноморець переміг Ворсклу, Карпати розписали нічию з Олімпіком. Результати 31 туру УПЛ

Сьогодні 19:01 1510 0
Чорноморець переміг Ворсклу, Карпати розписали нічию з Олімпіком. Результати 31 туру УПЛ

Сьогодні, 25 травня, відбулися матчі у рамках 31 туру УПЛ.

Чемпіонат України. УПЛ

31 тур

25 травня

Ворскла - Чорноморець 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Коваль, 1:1 - 55 Коломоєць, 1:2 - 63 Танчик.

Ворскла - Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Габелок, Чеснаков, Ребенок (Артур, 46), Скляр, Петрович, Васін, Ніколас Карека (Коломоєць, 46).

Чорноморець - Литовченко, Рижук, Норенков (Трубочкін, 72), Голіков, Вільхьяльмссон (Чорний, 65), Бабенко, Гошкодеря, Танчик, Хамелюк, Аржанов, Коваль (Павлов, 78).

Попередження: Чеснаков (28), Рижук (30), Трубочкін (81), Бабенко (84).

Вилучення: Чеснаков (68).

Десна - Арсенал-Київ 1:0 (1:0)

Гол:1:0 - 31 Богданов.

Десна - Паст, Фаворов, Імереков, Немчанінов, Огиря, Богданов, Картушов, Фаворов, Мостовий, Волков (Старенький, 78), Філіппов.

Арсенал-Київ - Підківка Роман Юрійович, Дубінчак, Башлай, Вакуленко, Домбровський, Калитвинцев, Танковскій, Кадімян (Мудрик, 46), Оріховський (Ліпартія, 35), Жичиков, Міссі-Мезу (Ковпак, 46).

Попередження: Мостовий (62), Фаворов (66), Фаворов (73), Роман Юрійович Підківка (75).

Карпати - Олімпік 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Діейє, 1:1 - 15 Онгль, 2:1 - 75 Мякушко, 3:1 - 77, пенальті Мякушко, 3:2 - 83 Гай, 3:3 - 89

Карпати - Кучинський, Мірошниченко, Мехреміч, Ковтун, Онгль, Мякушко, Кльоц, Гуцуляк, Нестеров, Понд, Ді Франко.

Олімпік - Кринська, Цимбалюк, Гришко, Клименчук (Пасіч, 46), Гай, Вантух, Політило, Ксьонз, Кравчук (Валєєв, 53), Діейе, Тейшейра.

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #31 тур
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