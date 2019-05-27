Карпати залишилися без головного тренера

Фабрі Гонсалес більше не є головним тренером Карпат. Іспанець вже попрощався з командою та покинув Україну.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Про відставку найближчим часом мають оголосити офіційно. Додається, що виконувачем обов'язків головного тренера, найімовірніше, стане помічник іспанця Олександр Чижевський, а в його тренерський штаб може увійти Артем Федецький.
Нагадаємо, Фабрі очолив Карпати в січні 2018 року. Іспанський фахівець після матчу проти Олімпіка натякнув, що більше не може продовжувати працювати в клубі.
Джерело - football24.ua.