Карпати залишилися без головного тренера

Фабрі Гонсалес більше не є головним тренером Карпат. Іспанець вже попрощався з командою та покинув Україну.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Про відставку найближчим часом мають оголосити офіційно. Додається, що виконувачем обов'язків головного тренера, найімовірніше, стане помічник іспанця Олександр Чижевський, а в його тренерський штаб може увійти Артем Федецький.

Нагадаємо, Фабрі очолив Карпати в січні 2018 року. Іспанський фахівець після матчу проти Олімпіка натякнув, що більше не може продовжувати працювати в клубі.

Джерело - football24.ua.