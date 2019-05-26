Сьогодні, 26 травня, у рамках 31 туру УПЛ футболістам київського Динамо вдалося переграти ФК Львів.

Матч почався зі швидкого голу львів'ян, вже на 16 хвилині Алваро реалізував гольовий момент. У другому таймі на 78-й хвилині завдяки голу Бєсєдіна киянам вдалося зрівняти рахунок, а результативна атака на 84-й хвилині, яка закінчилася голом Бурди принесла Динамо перемогу.

Чемпіонат України. УПЛ

31 тур

26 травня

Динамо - ФК Львів 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Алваро, 1:1 - 78 Бєсєдін, 2:1 - 84 Бурда.

Динамо - Бущан, Кендзьора, Бурда, Сідклей (Миколенко, 28), де Пена, Шепелев, Смирний (Сидорчук, 46), Шапаренко (Дуелунд, 64), Алібеков, Русин, Бєсєдін.

Львів - Бандура, Приймак, Насонов, Адамюк, Борзенко, Педро Вітор, Мартан, Парамонов (Липе, 48), Бруно Дуарте, Альваро, Рожеріо Шина (Муріло Вінісіус, 80).

Попередження:Борзенко (35), Шапаренко (59).

Нагадаємо, збірна України U-20 провела тренування перед матчем з Катаром.

Також, Динамо презентувало нову форму.

Джерело - Чемпіон.