Мілнер: Мессі назвав мене ослом

Форвард Барселони Ліонель Мессі назвав півзахисника Ліверпуля Джеймса Мілнера ослом в перерві першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів гравець британського клубу Daily Mail.

"Мессі був незадоволений. Поки ми спускалися вниз по тунелю він говорив іспанською в мій адрес. Лео назвав мене "burro". Це перекладається як осел, але, мені здається, в іспанському футболі цей термін також використовується стосовно гравців, які діють грубо.

Я запитав, чи все з ним в порядку. Не думаю, що він зрозумів, що я розумію іспанську. Мессі сказав, що я порушив на ньому правила через те, що в попередньому епізоді він обіграв мене за допомогою дриблінгу. Я залишив його і пішов у роздягальню", - сказав гравець.

Нагадаємо, шо Манчестер Юнайтед не буде боротися за де Лігта, а Клопп не вірив, що Ліверпуль зможе пройти Барселону після першого матчу.

Джерело - Чемпіон.