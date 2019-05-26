Мане: Клопп не вірив, що ми зможемо пройти Барселону після першого матчу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не вірив, що команда зможе пройти Барселону після поразки на виїзді з рахунком 0:3.

Про це розповів нападник команди Садіо Мане в коментарі TF1.

"Ми не повинні соромитися того факту, що ми фаворити фіналу Ліги чемпіонів. Що стосується другого матчу півфіналу турніру з Барселоною, Клопп нас дуже мотивував на боротьбу, але, чесно кажучи, він не вірив, що ми це зробимо", - сказав гравець.

Раніше, назвали найкращого наставника АПЛ, а Джеррард розповів, за яких умов би хотів очолити Ліверпуль.

Джерело - Чемпіон.