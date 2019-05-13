Джеррард розповів, за яких умов би хотів очолити Ліверпуль

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард розповів про нюанси, які необхідні йому для того, щоб очолити Ліверпуль.

Про це йдеться в блозі КраСава.

"Звісно, у майбутньому я хотів би очолити Ліверпуль, але перш за все хотів би це зробити як досвідчений та кваліфікований фахівець. Зараз у мене обов'язки перед Рейнджерс, і я буду робити все, щоб ця команда перемагала", – сказав Джеррард

Нагадаємо, Ліверпуль продовжить контракт з Клоппом.

Також, Клопп встановив унікальне досягнення в Ліверпулі.

Джерело - КраСава.