Джеррард розповів, за яких умов би хотів очолити Ліверпуль

Головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард розповів про нюанси, які необхідні йому для того, щоб очолити Ліверпуль.
Про це йдеться в блозі КраСава.
"Звісно, у майбутньому я хотів би очолити Ліверпуль, але перш за все хотів би це зробити як досвідчений та кваліфікований фахівець. Зараз у мене обов'язки перед Рейнджерс, і я буду робити все, щоб ця команда перемагала", – сказав Джеррард
Нагадаємо, Ліверпуль продовжить контракт з Клоппом.
Також, Клопп встановив унікальне досягнення в Ліверпулі.
Джерело - КраСава.