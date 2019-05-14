Захисника Ворскли викликали в збірну України

Захисник Ворскли Мирослав Мазур, який виступає на правах оренди за молдавський Сфинтул Георге, викликаний на тренувальний збір національної і молодіжної команд України.

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

20-річний захисник приєднався до Сфинтул Георге в лютому цього року. За Ворсклу в нинішньому сезоні Мазур провів лише один поєдинок в Кубку України проти Чорноморця (1:2).

Під час збору тренерський штаб перегляне кандидатів у молодіжну збірну України. Нагадаємо, що в червні збірна України U-21 зіграє на меморіалі Валерія Лобановського. Суперниками команди Руслана Ротаня стали збірні Азербайджану, Ізраїлю та Кіпру.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на збори команди 11 легіонерів, серед яких місце знайшлося і Андрія Ярмоленка.

Раніше повідомлялося, Коломойський не фінансує ФК Карпати. Також, до вашої уваги усі голи 28 туру Першої ліги.

Джерело - Офіційний сайт Ворскли.