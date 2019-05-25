Неймар натякнув на перехід в інший клуб

Форвард ПСЖ Неймар любить нові виклики.
Слова бразильської зірки призводить El Mundo Deportivo.
"Я вважаю себе сміливою людиною і люблю нові виклики. Слово хоробрість ідеально характеризує мою особисту і професійну діяльність.
Воно говорить про бажання і сміливості, у тому числі, про готовність до нових викликів і подоланні бар'єрів, що з'являються на моєму життєвому шляху.
Я намагаюся подолати їх і розумію, що їх буде ще більше. Це слово завжди йде по життю зі мною", - заявив Неймар.
Нагадаємо, що ПСЖ оскаржить дискваліфікацію Неймара.
Раніше Неймара дискваліфікували на три матчі за побиття фаната.
Джерело - El Mundo Deportivo.