Неймар натякнув на перехід в інший клуб

Форвард ПСЖ Неймар любить нові виклики.

Слова бразильської зірки призводить El Mundo Deportivo.

"Я вважаю себе сміливою людиною і люблю нові виклики. Слово хоробрість ідеально характеризує мою особисту і професійну діяльність.

Воно говорить про бажання і сміливості, у тому числі, про готовність до нових викликів і подоланні бар'єрів, що з'являються на моєму життєвому шляху.

Я намагаюся подолати їх і розумію, що їх буде ще більше. Це слово завжди йде по життю зі мною", - заявив Неймар.