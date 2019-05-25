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Лунін і Кравець отримають по 50 тис євро за збереження прописки в Ла Лізі

Сьогодні 10:25 596 0
Лунін і Кравець отримають по 50 тис євро за збереження прописки в Ла Лізі

Футболісти Леганеса отримають від керівництва клубу по 50 000 євро за те, що клуб не вилетів до Сегунди.

Про це повідомляє AS.

У минулому сезоні розмір такої премії становив 45 000 євро.

Команда Андрія Луніна і Василя Кравця завершила чемпіонат на 13-му місці, а в сезоні 2017/18 - на 17-му.

Також до цієї суми додадуться бонуси, які з грудня 2018 роки збирали самі футболісти.

Крім того, потрібно враховувати призові, які зафіксовані індивідуально в контрактах гравців, виходячи з їх індивідуальних результатів.

Лунін у поточному сезоні провів 7 матчів за іспанський клуб, у яких пропустив 7 голів і тричі відстояв на нуль.

На рахунку Кравця теж 7 матчів.

Нагадаємо, що Лунін подякував Леганесу за сезон.

Раніше повідомлялося, що Лунін стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні.

Джерело - AS.

#Лунін, #Кравець, #Леганес
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