Голкіпер Леганеса Андрій Лунін подякував команді та уболівальникам за час, проведений у клубі.
Про це написав гравець на своїй сторінці в Instagram.
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"Дякую команді за цей сезон, дякую уболівальникам за підтримку", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.
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Gracias equipo por esta temporada✅ Gracias aficiones por apoyo🔝
У нинішньому сезоні Лунін виступав за Леганес на правах оренди з Реала та провів за "огірків" лише 7 матчів, п'ять з яких у Ла-Лізі.
Раніше повідомлялося, що Леганес хоче зберегти українця у своєму складі. Сам воротар також хотів би залишитися в клубі, адже може стати першим номером команди в наступному сезоні.
Джерело - Чемпіон.