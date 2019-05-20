Мій профіль
Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України
Вчора 19:04 1015 1
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
Сьогодні 15:32 131
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
Сьогодні 15:30 147
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:39 2442
Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC
Вчора 09:22 1529
Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії
18.05.2019 21:29 2823
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
18.05.2019 12:53 812
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
18.05.2019 12:45 3818 2
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
18.05.2019 11:03 829
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
17.05.2019 17:30 1092 1
Навколо спорту
Блоги
Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо
Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо Valeriy Ruchka
18.05.2019 13:02 655
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:51 794
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:24 1137
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
17.05.2019 15:10 859
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
17.05.2019 08:15 1127
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:32 Теніс Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі 131
15:30 Футбол Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу 147
15:19 Футбол Ювентус - Аталанта 1:1. Огляд матчу 309
15:07 Футбол Визначили найкращого тренера туру в УПЛ 367
14:50 Футбол Кроос продовжив контракт з Реалом 583
14:29 Бокс Українець Богачук нокаутував Ернандеса і продовжив свою фантастичну серію 794
14:19 Блог Ребров порушив ПДР на своєму Aston Martin 350
14:14 Футбол Перші відбіркові матчі до Євро-2021 збірна України зіграє в Запоріжжі 372
14:10 Блог Баталії Першої ліги: як Порох Зеленському забивав 293
13:51 Футбол У Болівії арбітр помер під час матчу 323
13:32 Футбол Лунін подякував Леганесу за сезон 920
13:10 Теніс Удар Світоліної потрапив в десятку найкращих на турнірі в Римі 528
12:47 Футбол Швед отримав чемпіонську медаль чемпіонату Шотландії 944
12:39 Блог Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 2442
12:33 Баскетбол Російський ЦСКА став чемпіоном Євроліги 395
12:17 Футбол Мораеса визнали найкращим гравцем 29-го туру УПЛ 388
11:42 Навколо спорту Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді 739
11:30 Футбол Бейл готовий піти з Реала, але за винагороду 521
11:10 Футбол Ейбар - Барселона 2:2. Огляд матчу 398
10:53 Футбол Я думаю над цим, – Суркіс оцінив можливість запрошення в Динамо нового тренера 805 1
10:39 Футбол Ребров: Я щасливий бути частиною Ференцвароша 808
10:27 Футбол Стало відомо коли VAR запрацює в Україні 506
10:12 Футбол Зоря - Шахтар 0:1. Огляд чемпіонського матчу гірників 468
09:57 Баскетбол Торонто переграв Мілуокі і скоротив рахунок у серії 311
09:44 Теніс Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA 590

Лунін подякував Леганесу за сезон

Сьогодні 13:32 920 0
Лунін подякував Леганесу за сезон

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін  подякував команді та уболівальникам за час, проведений у клубі.

Про це написав гравець на своїй сторінці в Instagram.

   Актуально: Лунін стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні 

"Дякую команді за цей сезон, дякую уболівальникам за підтримку", – написав Лунін на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias equipo por esta temporada✅ Gracias aficiones por apoyo🔝

A post shared by Andrey_Lunin (@lunin_andrey) on

У нинішньому сезоні Лунін виступав за Леганес на правах оренди з Реала та провів за "огірків" лише 7 матчів, п'ять з яких у Ла-Лізі.

Раніше повідомлялося, що Леганес хоче зберегти українця у своєму складі. Сам воротар також хотів би залишитися в клубі, адже може стати першим номером команди в наступному сезоні.

Джерело - Чемпіон.

#Лунін, #Ла-Ліга, #Леганес, #Реал
Коментарі ()