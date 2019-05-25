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Суркіс розповів про філософію Динамо

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Суркіс розповів про філософію Динамо
Ігор Суркіс

Філософія Динамо - давати шанс молодим вихованцям.

Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс, коментуючи прокоментував Динамо U-19 проти однолітків з Шахтаря (2:2) в чемпіонаті молодіжних команд. Його слова наводить прес-служба біло-синіх.

"Гра з Шахтарем була важкою. З турнірної точки зору вона потрібна була і Шахтарю, і Динамо. Програвали 0:2, але зрівняли. Так що заслуговує на повагу команда. Є характер, боролися.

Це був матч молоді, яка вже завтра може грати в Прем'єр-лізі. Хлопці-молодці. Залишили надію, що в цьому сезоні вони можуть завоювати золоті медалі. А це дає можливість участі в європейських кубках, тому дуже важливо виграти перше місце.

Ісаєнко та Скорко виділяються. Є хлопці, які вже в 16 або 17 років грають за U-21. Вони повинні грати, рости, набиратися досвіду. І двері у першу команду для них відкриті. Сьогодні філософія клубу така, що ми даємо нашим хлопцям прогресувати, і щоб вони грали в першій команді".

Нагадаємо, що під час матчу Фонсека поспілкувався з Суркісом.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич може залишитися на посаді головного тренера біло-синіх.

Джерело - Прес-служба Динамо.

#Суркіс, #Динамо
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