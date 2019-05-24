Фонсека поспілкувався з Суркісом

Португалець навідався на базу Динамо в Конча-Заспі

Головний тренер Шахтаря поспілкувався з президентом Динамо Ігорем Суркісом під час матчу молодіжних команд U-19 цих клубів.

Про це повідомляє Динамоманія.

У перерві зустрічі португальський наставник приділив час президенту київського клубу Ігорю Суркісу.

Поєдинок, що проходив на базі Динамо в Конча-Заспі, завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Принципові суперники зустрічалися в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги. Перші команди клубів також не визначили переможця - 1:1.

Раніше Шахтар отримав золоті медалі УПЛ.

Джерело - Динамоманія.