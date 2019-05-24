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Наполі зробить вибір між Маліновським і Циганковим. Перший в пріоритеті

Сьогодні 20:23 66 0
Наполі зробить вибір між Маліновським і Циганковим. Перший в пріоритеті
Віктор Циганков

Італійський Наполі відмовиться від Циганкова, зосередившись на трансфері Маліновського.

Про це розповів скаут Кальярі Алекс Великих.

"Думаю, що 25 мільйонів євро - це зараз реальна ціна за Циганкова. Динамо, швидше за все, буде просити близько 30 мільйонів. Моя думка, що Наполі не дасть більше 22 мільйонів, тому невідомо, як складуться переговори.

Вважаю, що Наполі у найближче вікно витратить на ринку не менше 100-130 мільйонів євро. Ймовірно, вони продадуть Хюсая і ще когось. Але при цьому сумніваюся, що неаполітанці погодяться витратити хоча б 25 мільйонів на Циганкова.

Швидше за все, вони зосередяться на іншому українцеві - Маліновському, якого буде реально підписати за 12 мільйонів євро", - сказав Великих.

Нагадаємо, що Наполі вже зробив конкретну пропозицю по Маліновському. Також за півзахисника збірної побореться лондонський Арсенал.

Джерело - Sport.ua.

#Маліновський, #Циганков, #Динамо, #Генк, #Наполі
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