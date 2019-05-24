Арсенал включився у боротьбу за Маліновського

Півзахисник Генка і збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в АПЛ.

Про це повідомляє Corriere del Mezzogiorno.

За даними ресурсу, крім Наполі, в боротьбу за українського хавбека включився також і лондонський Арсенал.

У свою чергу, неаполітанський клуб вже підготував конкретну пропозиція для Генка - 15 мільйонів євро.

Раніше з'явилася інформація, що Маліновським також цікавляться в Португалії, його хоче придбати Спортінг.

Агент українця Сергій Серебренніков заявив, що в послугах Маліновського зацікавлені топ-клуби Іспанії та Італії.

Джерело - Corriere del Mezzogiorno.