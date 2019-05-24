Захисник Сассуоло Поль Лірола зацікавив донецький Шахтар.
Про це повідомляє Corriere del Mezzogiorno.
Донецький клуб вже запропонував Сассуоло 13 мільйонів євро за 21-річного футболіста.
Футболістом також цікавиться Наполі, проте саме український клуб готовий запропонувати Сассуоло більшу суму відступних за гравця, у зв'язку з чим на поточний момент є фаворитом трансферної гонки.
У нинішньому розіграші Серії А на рахунку Ліроли 34 поєдинки, 2 голи і 7 результативних передач.
Раніше, Шевченко довикликав Бєсєдіна у збірну, а Циганков став найкращим гравцем туру УПЛ.
Джерело - Чемпіон.