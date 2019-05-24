Руслан Ротань назвав склад молодіжної збірної України на турнір пам’яті Валерія Лобановського.

Про це повідомляє ФФУ.

В останній день весни розпочнеться збір молодіжної збірної України U-21, яка візьме участь у Меморіалі Валерія Лобановського.

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Олег Білик (Олександрія), Андрій Кожухар (Черноморець Одеса).

Захисники: Евгеній Чеберко (Зоря Луганськ), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (обидва — Олександрія), Олексій Биков (Маріуполь), Орест Лебеденко (Луго, Іспанія), Богдан Мілованов (Спортинг, Португалія)

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Півзахисники: Дмитро Криськів, Володимир Якімець, Дмитро Топалов (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Білошевський, Ахмед Алібеков, Евген Смирний (усі — Динамо Київ), Артем Козак (Арсенал-Київ), Максим Луньов, Богдан Лєднєв (обидва — Зоря Луганськ), Олександр Назаренко (Дніпро-1).

Нападники: Евгеній Ісаєнко, Назарій Русин (обидва — Динамо Київ), Владислав Вакула (Маріуполь).

Сам турнір пройде з 3-го по 5 червня в Києві. Цього разу у змаганнях візьмуть участь молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю. У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари — з ізраїльтянами.

Джерело - ФФУ.