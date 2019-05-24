Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло повідомив, що наставник празької Славії Їндржих Трпишовський не буде працювати у київському Динамо.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Про Трпишовського. З самого ранку мене бомблять журналісти на рахунок коментарів. Відповім коротко і всім відразу .. Це фейк НЬЮС ...", - написав Заховайло.

На коментар: "Славія не відпустить чи Суркіс не покличе" агент добавив: "І те і інше".

Раніше повідомлялося, що саме Трпишовський може стати новим наставником киян. Також Динамо може очолити поляк.

Джерело - Чемпіон.