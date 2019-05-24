Наставник празької Славії Їндржих Трпишовський може очолити Динамо.

Про це повідомляє Sport Arena.

Трпишовський, під керівництвом якого Славія в цьому сезоні вперше за 77 років оформила золотий дубль, повинен прибути до Києва на переговори. Також клуб вийшов у 1/4 фіналу Ліги Європи, де програв Челсі.

Динамо вже досить давно стежить за тренерською кар'єрою Трпишовського і всерйоз розраховує досягти угоди з тренером.

Раніше повідомлялося, що Динамо може очолити польський тренер. Також київский клуб назвав ціну за Циганкова.

Джерело - Sport Arena.