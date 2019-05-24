"Динамо" оцінює півзахисника Віктора Циганкова в 25-30 мільйонів євро.

Про це повідомляє areanapoli.it.

Раніше повідомлялося, що президент київського клубу відмовився продавати вінгера за 18 мільйонів.

Циганков привернув увагу неаполітанців ще за часів Мауріціо Саррі, коли його команда зустрічалася з Динамо в Лізі чемпіонів.

"Наполі" готовий задовольнити фінансові запити українця по зарплаті, але поки невідомо, чи зробить покращену пропозицію по гравцю.

Раніше, Циганков став найкращим гравцем туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.