Шахтарю нелегко даються перемоги в УПЛ - Палкін

Кожен матч цьогорічного розіграшу УПЛ був ключовим для донецького Шахтаря.

Таку думку висловив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Перш за все я хочу привітати всіх наших уболівальників, тому що вони це заслужили. Цифра 34 - не просто цифра. Ми сьогодні перші в Україні. Ми працюємо і працюємо навіть у таких складних умовах. Те, що ми сьогодні бачимо 30 тисяч людей, у тій ситуації, у якій ми знаходимося, - це дуже радує. Ми таких емоцій вже дуже давно не відчували.

У пам'яті залишаються не тільки перемоги, але і програші. Важко виділити окремо взятий матч, який був ключовим. Все пройшло на дуже сильних емоціях, тому що важко завжди бути першим. Складно три сезони поспіль вигравати золотий дубль і бути на цій висоті", - сказав Палкін.