Арсенал та Челсі повернуть УЄФА білети на фінал ЛЄ. Не змогли продати

Команди-фіналісти Ліги Європи планують відмовитися від частини виділених їм квитків.
Про це повідомляє The Times.
Арсенал і Челсі в цілому повернуть понад 6000 квитків, оскільки продали тільки 3500 і 2000 квитків відповідно.
Всього УЄФА виділив клубам по 5800 квитків, що становить менше 10% від місткості стадіону, на якому пройде фінал, - рішення прийнято через малу пропускну здатність аеропорту в Баку.
Спонсори УЄФА, яким виділили 2000 квитків, зіткнулися з аналогічними проблемами.
Вартість і обмежена доступність авіарейсів, час перельоту, проблеми з візами і пізніше початку матчу (о 23:00 за місцевим часом) - серед головних причин, за якими вболівальники відмовляються від поїздки.
Квитки, які повернуть англійські клуби і спонсори, виставлять на продаж, їх зможуть придбати місцеві вболівальники. На даний момент в Азербайджані продано 23 000 квитків. Як зазначає видання, невідомо, чи буде попит на додаткові квитки.
Арсенал раніше розкритикував УЄФА через проведення фіналу Ліги Європи в Баку.
Нагадаємо, що Фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр.
Також повідомлялося, що Емері і Саррі вийшли у фінал єврокубка у своєму дебютному сезоні в клубі.
Джерело - The Times.