Арсенал та Челсі повернуть УЄФА білети на фінал ЛЄ. Не змогли продати

Команди-фіналісти Ліги Європи планують відмовитися від частини виділених їм квитків.

Про це повідомляє The Times.

Арсенал і Челсі в цілому повернуть понад 6000 квитків, оскільки продали тільки 3500 і 2000 квитків відповідно.

Всього УЄФА виділив клубам по 5800 квитків, що становить менше 10% від місткості стадіону, на якому пройде фінал, - рішення прийнято через малу пропускну здатність аеропорту в Баку.

Спонсори УЄФА, яким виділили 2000 квитків, зіткнулися з аналогічними проблемами.

Вартість і обмежена доступність авіарейсів, час перельоту, проблеми з візами і пізніше початку матчу (о 23:00 за місцевим часом) - серед головних причин, за якими вболівальники відмовляються від поїздки.

Квитки, які повернуть англійські клуби і спонсори, виставлять на продаж, їх зможуть придбати місцеві вболівальники. На даний момент в Азербайджані продано 23 000 квитків. Як зазначає видання, невідомо, чи буде попит на додаткові квитки.

Арсенал раніше розкритикував УЄФА через проведення фіналу Ліги Європи в Баку.

Нагадаємо, що Фінал Ліги Європи судитиме італійський арбітр.

Також повідомлялося, що Емері і Саррі вийшли у фінал єврокубка у своєму дебютному сезоні в клубі.

Джерело - The Times.