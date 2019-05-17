Почеттіно не пропустить матч Тоттенгема в фіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер Тоттенгему Маурісіо Почеттіно отримав покарання від UEFA.

Клуб отримав штраф за затримку початку першого півфінального матчу з Аяксом в Лізі чемпіонів.

Лондонців оштрафували на 10 тисяч євро, а головного тренера команди Маурісіо Почеттіно умовно дискваліфікували на один матч з терміном дії протягом одного року. Таким чином, він зможе керувати командою в фіналі Ліги чемпіонів.

Також Тоттенгем оштрафували на 5 тисяч євро за вболівальника, який вибіг на поле в першому чвертьфіналі проти Манчестер Сіті.

Фінал відбудеться 1 червня в Мадриді.

Нагадаємо, Аллегрі не буде тренувати Ювентус.

Також, Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі.

Джерело - Чемпіон.