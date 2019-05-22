Екс-гравець Динамо може покинути клуб через алкоголізм

Колишній футболіст Динамо Андрес Ескобар може покинути бразильський ССА, за який зараз виступає.
Про це повідомляє BR104.
Ескобар був помічений в барі в компанії двох одноклубників у ніч перед відправленням на наступний матч у чемпіонаті.
Клубом буде прийнято рішення про покарання. Можливий варіант з розірванням контракту.
Ескобар провів у цьому сезоні 6 матчів і забив 1 гол.
Раніше з Ескобаром розірвав контракт Депортіво (Толіма) через появу на тренуванні в нетверезому стані.
Нагадаємо, що екс-гравець Динамо шукає новий клуб.
Джерело - BR104.