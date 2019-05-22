Шахтар - Динамо: відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 22 травня на стадіоні Металіст у Харкові відбудеться всеукраїнське дербі - Шахтар прийматиме Динамо в рамках 30-го туру чемпіонату України.
Матч розпочнеться о 19:36 за київським часом. Шахтар обрав цей час на честь чемпіонства клубу. 19:36 - це рік заснування донецького клубу.
Актуально: Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ
У прямому ефірі матч Шахтар - Динамо покаже телеканал Футбол 2.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.
Також на нашому сайті максимально оперативно будуть з'являтися відео голів та огляд кожного з таймів.
Джерело - Чемпіон.