Шахтар - Динамо: відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 22 травня на стадіоні Металіст у Харкові відбудеться всеукраїнське дербі - Шахтар прийматиме Динамо в рамках 30-го туру чемпіонату України.

Матч розпочнеться о 19:36 за київським часом. Шахтар обрав цей час на честь чемпіонства клубу. 19:36 - це рік заснування донецького клубу.

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У прямому ефірі матч Шахтар - Динамо покаже телеканал Футбол 2.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

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Джерело - Чемпіон.