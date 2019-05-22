Львів та Зоря переможця не виявили

У 30-му турі УПЛ Львів зіграв унічию із Зорею 0:0.

Чемпіонат України. УПЛ

30 тур

22 травня

Львів - Зоря 0:0 (0:0)

Львів - Сарнавський, Насонов, Парамонов, Борзенко, Адамюк, Хосе Вітор, Мартан, Приймак, Тавареш, Ліпе Велозо, Чіна.

Зоря - Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Білий, Михайличенко, Сілас, Арвеладзе, Караваєв, Ледньов, Хомченовський, Будківський.

Попередження: Хосе Вітор (28), Арвеладзе (73), Мурільйо (90).

Видалення: Арвеладзе (86).

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч Шахтар - Динамо. З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.