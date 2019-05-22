Львів та Зоря переможця не виявили

У 30-му турі УПЛ Львів зіграв унічию із Зорею 0:0.
Чемпіонат України. УПЛ
30 тур
22 травня
Львів - Зоря 0:0 (0:0)
Львів - Сарнавський, Насонов, Парамонов, Борзенко, Адамюк, Хосе Вітор, Мартан, Приймак, Тавареш, Ліпе Велозо, Чіна.
Зоря - Шевченко, Тимчик, Вернидуб, Білий, Михайличенко, Сілас, Арвеладзе, Караваєв, Ледньов, Хомченовський, Будківський.
Попередження: Хосе Вітор (28), Арвеладзе (73), Мурільйо (90).
Видалення: Арвеладзе (86).
Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч Шахтар - Динамо. З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.