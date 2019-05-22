У 30-му турі УПЛ Маріуполь зіграв унічию з Олександрією 1:1.

На 29-ій хвилині Піхалонок відкрив рахунок у матчі, вивівши господарів уперед. Вже наприкінці першого тайму Запорожан зрівняв рахунок ударом з пенальті та встановив кінцевий рахунок у матчі.

Чемпіонат України. УПЛ

30 тур

22 травня

Маріуполь - Олександрія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Піхалонок, 1:1 - 45 Запорожан

Маріуполь - Худжамов, Горбунов, Яворський, Чоботенко, Полегенько, Піхалонок, Ігнатенко, Федорчук, Мішньов, Зубков, Фомін.

Олександрія - Паньків, Пасаєв, Микицей, Бухал, Лучкевич, Запорожан, Пономарь, Банада, Протасов, Задерака, Сітало.

Попередження: Полегенько (10), Задерака (54).

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться матч Шахтар - Динамо. З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.