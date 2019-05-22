Зінченко отримав високу оцінку за сезон від відомого британського видання

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав 8 балів з 10-ти за минулий сезон.

Оцінювало гру українця авторитетне видання Manchester Evening News.

"Перекваліфікація гравця, який відмовився від переходу у Вулвергемптон минулого літа за 16 мільйонів фунтів стерлінгів, у лівого захисника стала одним з великих успіхів Пепа Гвардіоли. Великий крок вперед, величезне поліпшення у грі в захисті", - прокоментували своє рішення у виданні.