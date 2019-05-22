Чемпіонат України, УПЛ
30-й тур
22 травня
Шахтар - Динамо
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 91 матч в УПЛ
Актуально: Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 87 матчів: +32=24-31 м’ячі 107-103
На полі Шахтаря – 33 матчі: +16=9-8 м’ячі 47-32.
В УПЛ зіграно 60 матчів: +20=16-24 м’ячі 69-76.
На полі Шахтаря – 29 матчів: +12=9-8 м’ячі 38-30.
Останній матч на полі Шахтаря – 03.11.2018. 14-й тур УПЛ. Шахтар – Динамо – 2:1.
Голи: 0:1 – Шапаренко (44), 1:1 – Жуніор Мораес, 2:1 – Коваленко (90+5).
Цікаві факти та можливі події
* Гірники не знають поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року впродовж 26-ти матчів: 22 перемоги та 4 нічиї.
* Динамо не програє в УПЛ з 3 грудня минулого року 13 турів поспіль: +10=3.
* Домашня переможна серія Шахтаря триває в Чемпіонаті 5 ігор.
* Столичний клуб забиває гостьові голи в Чемпіонатах з 25 лютого 2018 роки вже 20 ігор поспіль – 33 м'ячі.
* Шахтар може забити 1750-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).
* Капітан Шахтаря Тайсон може провести 200-й матч в УПЛ.
* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
* Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту гостьову перемогу в УПЛ.
* Шахтар на своєму полі може 60-й раз в УПЛ зіграти внічию.
* 15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар).
* Шахтар при арбітру Ярославу Козику перемагає в УПЛ 9 матчів поспіль, а Динамо – 4 гри.
* Динамо дві з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 – двічі).
* Шахтар три з 9-х своїх найбільших домашніх поразок у Чемпіонатах зазнало саме від Динамо (1:3 – двічі та 2:4).
* Шахтар на своєму полі не грає внічию з Динамо впродовж 4-х матчів УПЛ: перемога та 3 поразки.
Джерело - УПЛ.