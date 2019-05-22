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Шахтар - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ

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Тайсон може провести 200-й матч в УПЛ
Шахтар - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

30-й тур

22 травня

Шахтар - Динамо

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 91 матч в УПЛ

  Актуально: Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ 

Історія зустрічей

Всього зіграно 87 матчів: +32=24-31 м’ячі 107-103

На полі Шахтаря – 33 матчі: +16=9-8 м’ячі 47-32.

В УПЛ зіграно 60 матчів: +20=16-24 м’ячі 69-76.

На полі Шахтаря – 29 матчів: +12=9-8 м’ячі 38-30.

Останній матч на полі Шахтаря – 03.11.2018. 14-й тур УПЛ. Шахтар – Динамо – 2:1.

Голи: 0:1 – Шапаренко (44), 1:1 – Жуніор Мораес, 2:1 – Коваленко (90+5).

Цікаві факти та можливі події

* Гірники не знають поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року впродовж 26-ти матчів: 22 перемоги та 4 нічиї.

* Динамо не програє в УПЛ з 3 грудня минулого року 13 турів поспіль: +10=3.

* Домашня переможна серія Шахтаря триває в Чемпіонаті 5 ігор.

* Столичний клуб забиває гостьові голи в Чемпіонатах з 25 лютого 2018 роки вже 20 ігор поспіль – 33 м'ячі.

* Шахтар може забити 1750-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

* Капітан Шахтаря Тайсон може провести 200-й матч в УПЛ.

* Динамівці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.

* Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 30-ту гостьову перемогу в УПЛ.

* Шахтар на своєму полі може 60-й раз в УПЛ зіграти внічию.

* 15-й гол в УПЛ може забити Сергій Болбат (Шахтар).

* Шахтар при арбітру Ярославу Козику перемагає в УПЛ 9 матчів поспіль, а Динамо – 4 гри.

* Динамо дві з 3-х своїх найбільших поразок в УПЛ зазнало саме від Шахтаря (0:3 – двічі).

* Шахтар три з 9-х своїх найбільших домашніх поразок у Чемпіонатах зазнало саме від Динамо (1:3 – двічі та 2:4).

* Шахтар на своєму полі не грає внічию з Динамо впродовж 4-х матчів УПЛ: перемога та 3 поразки.

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Шахтар, #Динамо
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