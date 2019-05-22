Дортмундська Боруссія домовилася про перехід лідера Боруссії Менхенгладбах Торгана Азара.

Клуб опублікували фотографію новачка у своєму Twitter.

Півзахисник підписав контракт до 2024 року. Клуби домовилися не розголошувати суму трансферу, але, за попередніми даними, вона складає близько 25 мільйонів євро. Номер бельгійця поки не відомий.

У всіх турнірах сезону 2018/19 Торган Азар відзначився 13 голами і 12 асистами в 35 іграх.

Нагадаємо, Еден Азар натякнув на трансфер в Реал.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - Чемпіон.