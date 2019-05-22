Мій профіль
Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 06:48 565
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
Вчора 14:19 837
Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова
Вчора 07:44 4640
Феноменальний Голден Стейт вп'яте поспіль вийшов у фінал НБА
Вчора 07:18 1177
Визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею
20.05.2019 22:32 3636
Динамо презентує нову форму 26 травня
20.05.2019 19:01 1253
Костюк виграла третій матч у Страсбурзі
20.05.2019 17:15 1955
Рівно 10 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
20.05.2019 16:15 873
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
20.05.2019 15:32 955
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
20.05.2019 15:30 1213
Навколо спорту
Блоги
Вінгер Ліверпуля знущався над Салахом перед фіналом ЛЧ
Вінгер Ліверпуля знущався над Салахом перед фіналом ЛЧ Максим Буйдин
Сьогодні 17:02 75
Коноплянка кинув виклик горним козлам
Коноплянка кинув виклик горним козлам Максим Буйдин
Сьогодні 16:27 670
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи Максим Буйдин
Вчора 15:44 1117
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати Максим Буйдин
Вчора 14:19 837
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 13:40 1043
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:02 Блог Вінгер Ліверпуля знущався над Салахом перед фіналом ЛЧ 75
16:59 Навколо спорту Топ-3 компоненти літнього спортивного харчування 30
16:47 Футбол Атлетік продвожив контракт із 38-річним нападником 154
16:27 Блог Коноплянка кинув виклик горним козлам 670
16:05 Футбол Зінченко відвідає матчу між Шахтарем та Динамо 401
15:58 Футбол Мораес вибув на місяць і не зіграє за збірну України 643 1
15:30 Теніс Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros 300
15:18 Футбол Шахтар - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ 575
15:00 Теніс Ястремська - Стосур: Онлайн-трансляція матчу в Страсбурзі. 1671
14:53 Теніс Костюк пробилася у чвертьфінал турніру в Страсбурзі 332 1
14:44 Футбол Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом 1528
14:27 Футбол Брага прилетіла в Україну на матч проти команди Першої ліги 714
14:16 Хокей ТОП-моменти групового етапу чемпіонату світу 363
13:58 Футбол Дортмундська Боруссія підписала Торгана Азара 923
13:35 Футбол Шахтар - Динамо: букмекери визначили фаворита на центральний матч 30-го туру УПЛ 365
13:12 Футбол Маріуполь - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ 322
12:56 Футбол Сабо: Хацкевича треба залишити в Динамо 541
12:44 Бокс Ломаченко продовжує лідирувати в рейтингу найкращих боксерів світу 656
12:17 Футбол Колишній гравець Динамо шукає новий клуб 1661
11:50 Баскетбол Данк Леонарда очолив ТОП-5 найкращих моментів дня НБА 286
11:37 Футбол Шевченко: Я б хотів тренувати Мілан 1063
11:15 Футбол ФК Львів – Зоря: де дивитися онлайн матчу УПЛ 333
10:54 Футбол З'явилися фото нової форми Динамо 1372
10:37 Хокей Канада - США 3:0. Огляд матчу 586
10:16 Футбол Шахтар - Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ 625

Дортмундська Боруссія підписала Торгана Азара

Сьогодні 13:58 923 0
Дортмундська Боруссія підписала Торгана Азара

Дортмундська Боруссія домовилася про перехід лідера Боруссії Менхенгладбах Торгана Азара.

Клуб опублікували фотографію новачка у своєму Twitter.

Півзахисник підписав контракт до 2024 року. Клуби домовилися не розголошувати суму трансферу, але, за попередніми даними, вона складає близько 25 мільйонів євро. Номер бельгійця поки не відомий.

У всіх турнірах сезону 2018/19 Торган Азар відзначився 13 голами і 12 асистами в 35 іграх.

 

Нагадаємо, Еден Азар натякнув на трансфер в Реал.

Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.

Джерело - Чемпіон.

#Азар, #Боруссія
Коментарі ()