Дортмундська Боруссія домовилася про перехід лідера Боруссії Менхенгладбах Торгана Азара.
Клуб опублікували фотографію новачка у своєму Twitter.
Півзахисник підписав контракт до 2024 року. Клуби домовилися не розголошувати суму трансферу, але, за попередніми даними, вона складає близько 25 мільйонів євро. Номер бельгійця поки не відомий.
👉 Folgt ihr schon @HazardThorgan8? 😉#Hazard2024 pic.twitter.com/pTyVNXJTD7— Borussia Dortmund (@BVB) 22 May 2019
У всіх турнірах сезону 2018/19 Торган Азар відзначився 13 голами і 12 асистами в 35 іграх.
Нагадаємо, Еден Азар натякнув на трансфер в Реал.
Раніше повідомлялося, що перехід Азара в Реал може зірватися через трансферну заборону Челсі.
Джерело - Чемпіон.