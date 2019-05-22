Зірка збірної Франції Антуан Грізманн з'явився на обкладинці видання, яке призначене для аудиторії з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн дав інтерв'ю відомому французькому журналу Têtu.

View this post on Instagram Nouveau TÊTU. En vente dès mercredi. A post shared by TÊTU (@tetumag) on May 20, 2019 at 10:36pm PDT

Видання вважається одним з провідних ЗМІ Франції, які призначені для ЛГБТ спільноти. Грізманн дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про своє ставлення до стосунків людей з однаковою статтю, про геїв у футболі та багато іншого.

Нагадаємо, що в послугах Грізманна зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Також, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.

Джерело - football24.ua.