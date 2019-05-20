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Маліновський - найкращий гравець Генка

Сьогодні 18:29 381 0
Маліновський - найкращий гравець Генка

Український півзахисник бельгійського футбольного клубу Генк Руслан Маліновський названий найкращим в команді в сезоні-2018/19.

Про це повідомляє прес-служба ФК Генк.

Руслан Маліновський за підсумками голосування уболівальників, а також за результатами інших досягнень протягом року названий найкращим гравцем Генка сезону-2018/19 і нагороджений Золотою бутсою. 

Срібну бутсу отримав нападник Генка Мбвана Алі Саматта, Бронзову бутсу - захисник Себастьєн Деваст.

У цьому сезоні Малиновський в 51-му матчі за Генк забив 16 м'ячів і зробив 16 результативних передач.

Нагадаємо, минулого тижня Генк оформив титул чемпіона Бельгії. Також, за словами Маліновського -перемогу команда святкувала до ранку.

Джерело - Чемпіон.

#Маліновський, #Генк, #найкращий футболіст
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