Чемпіонат світу може бути лише раз в житті - Лунін

Воротар збірної України U-20 Андрій Лунін перебуває в таборі збірної України.

Про свої враження футболіст поділився для прес-служби УАФ.

"Настрій хороший, давно не був в розташуванні збірної. Нас чекає чемпіонат світу. Можливо, для когось він буде єдиним в житті. Тому хочеться зіграти якомога краще і показати свій рівень. Не будемо говорити гучних слів про перемогу на світовій першості. Будемо рухатися крок за кроком. Спочатку ставимо перед собою мету вийти з групи, а потім вже намагатися пройти якомога далі.

Відчуваю себе чудово. Я готувався в клубі, увійшов в ігровий ритм, зігравши в двох останніх матчах за клуб. У команді США нікого не знаю. В цілому це сильний суперник. Атлетична команда, швидка, добре пресингує. На чемпіонаті світу все збірні непередбачувані. Складно буде проти будь-якого суперника ", - сказав Лунін.