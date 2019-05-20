Гвардіола знайшов заміну Компані

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розраховує отримати захисника Гаррі Магвайр з Лестера.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наставник чемпіонів Англії особисто зв'язувався з гравцем на предмет потенційного переходу. Містяни бачать в гравцеві англійської збірної заміну Венсану Компані, який перебрався в Андерлехт на посаду граючого тренера.

Манчестер Сіті готовий виплатити повну клаусулу за гравця, який підписав довгострокову угоду з Лестером минулої осені.

Таким чином, в складі Манчестер Сіті може утворитися пара центрбеків англійської збірної Магвайр-Стоунз.

Нагадаємо, капітан Манчестер Сіті покидає клуб.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії.

Джерело - Daily Mail.