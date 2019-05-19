Скандальні українські виконавці виступлять в честь чемпіонства Шахтаря

Шахтар проведе церемонію нагородження золотими медалями та святковий концерт відразу після матчу з Динамо в 30-му турі УПЛ.
Про це повідомив Instagram Шахтаря.
Гра відбудеться на ОСК Металіст у середу, 22 травня, початок - 19.30.
На святкуванні чемпіонства виступлять Maruv, Гайтана та Оля Полякова.
Нагадаємо, Maruv виграла національний відбір на Євробачення-2019, але через скандал з концертами в Росії відмовилася брати участь в пісенному конкурсі.
Нагадаємо, що гравці Шахтаря з неймовірними емоціями відсвяткували чемпіонство.
Раніше повідомлялося, що Шахтар достроково оформив чемпіонство у матчі з Зорею.
Джерело - Прес-служба Шахтаря.