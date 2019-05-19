Мессі встановив унікальний рекорд Ла-Ліги

Нападник Барселони Ліонель Мессі зробив дубль в в матчі 38-го туру чемпіонату Іспанії з Ейбаром.

За підсумками сезону, що завершився Ла Ліги на рахунку аргентинця 36 голів, що дозволило йому в шостий раз стати володарем трофея Пічічі, який вручається кращому бомбардирові чемпіонату Іспанії.

Форвард повторив рекорд Тельмо Саррі, який забив найбільше голів у сезонах-1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51 і 1952/53 за Атлетік.

Крім цього, Мессі в четвертий раз за один сезон став чемпіоном Іспанії і найкращим бомбардиром (2009/10, 2012/13, 2017/18, 2018/19), зрівнявшись по цьому показнику з екс-форвардом Реала Уго Санчесом.

Нагадаємо, що Мессі вручили одну з найбільших нагород Каталонії.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує екстрену нараду, на якій визначить подальшу долю Вальверде.

Джерело - Твіттер журналіста Педро Мартіна.