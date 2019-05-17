Мессі вручили одну з найбільших нагород Каталонії

Нападника Барселони нагородили Хрестом Сан-Жорді (Хрестом Святого Георгія). Це одна з найбільших нагород уряду Каталонії, яку вручають з 18 грудня 1981 року.

Про це повідомляє Sport.es.

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"Дуже дякую за вручення Хреста Сан-Жорді. Пишаюся цим визнанням і ціную те значення, яке має ця нагорода в каталонському суспільстві", – написав Ліонель в Instagram.

Мессі став лише другим гравцем каталонського клубу, який отримав подібну відзнаку. До аргентинця Хрестом Сан-Жорді був нагороджений екс-футболіст і тренер Барселони Йохан Кройф.

Нагадаємо, Мессі посварився з фанами Барселони в аеропорту Ліверпуля.

Джерело - Чемпіон.