Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі, який покине туринський клуб після закінчення сезону, може очолити Рому.

Про це повідомляє Football Italia.

За даними джерела, власник Роми Джеймс Палотта хоче бачити Аллегрі на посту наставника римського клубу.

Аллегрі працював з Ювентусом 5 років, вигравши 5 чемпіонських титулів Серії A і 11 трофеїв в цілому. Однак головне завдання виконано не було: команда не виграла Лігу чемпіонів. Ювентус двічі при Аллегрі грав у фіналі Ліги чемпіонів, але обидва рази програв.

Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Аллегрі в Англії.

Джерело - sport.ua.