Компані стане граючим тренером Андерлехта

Легенда Манчестер Сіті Венсан Компані очолить брюссельський Андерлехт у новому сезоні.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Компані також продовжить виступи в статусі гравця. Отже, 33-річний центрбек повернувся до рідного клубу, в якому розпочинав грати на професійному рівні в сезоні 2003/04. У складі "пурпурно-білих" він двічі ставав чемпіоном Бельгії.

Раніше Компані оголосив, що покидає Манчестер Сіті після 11-ти сезонів на Етіхаді. Таке рішення досвідчений оборонець прийняв після завоювання треблу з командою у сезоні, що минає.

Нагадаємо, що за Андерлехт виступає гравець збірної України Євген Макаренко. За тур до кінця першості брюссельці йдуть шостими в чемпіонській групі та втратили шанси на вихід в єврокубки.

Джерело - football24.ua.