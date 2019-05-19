Капітан Манчестер Сіті покидає клуб

Захисник збірної Бельгії Венсан Компані залишає англійський Манчестер Сіті, в якому він перебував c 2008 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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"Це було дуже непросте рішення, але для мене настав час йти. Я вдячний всім тим, хто підтримував мене за час мого перебування тут. Я ніколи не забуду тих уболівальників, які підтримували нас як в хороші, так і в погані часи.

Шейх Мансур змінив моє життя і життя фанатів Сіті по всьому світу, і я дуже вдячний йому за це", - написав Венсан на своїй сторінці в Facebook.