Капітан Манчестер Сіті покидає клуб

Захисник збірної Бельгії Венсан Компані залишає англійський Манчестер Сіті, в якому він перебував c 2008 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.
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"Це було дуже непросте рішення, але для мене настав час йти. Я вдячний всім тим, хто підтримував мене за час мого перебування тут. Я ніколи не забуду тих уболівальників, які підтримували нас як в хороші, так і в погані часи.
Шейх Мансур змінив моє життя і життя фанатів Сіті по всьому світу, і я дуже вдячний йому за це", - написав Венсан на своїй сторінці в Facebook.
33-річний ветеран віддав містянам 11 років, за які встиг виграти з клубом чотири титули АПЛ, чотири Кубки Ліги, і по два Кубка і Суперкубка Англії.
Президент Манчестер Сіті Халдун Аль-Мубарак повідомив, що у вересні клуб проведе для Компані прощальний матч.
Джерело - isport.ua.