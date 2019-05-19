Коваль став голкіпером року у Саудівській Аравії

Український голкіпер київського Динамо, який нині виступає на правах оренди за Аль-Фатех з Саудівської Аравії, став найкращим голкіпером року країни.

Аль-Фатех завершив сезон 2018/19 на 9 позиції в турнірній таблиці. Варто відзначити, що клуб має право викупу Коваля у київського Динамо.

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Також, голкіпер потрапив у символічну команду року чемпіонату Саудівської Аравії в FIFA 19.

Максим Коваль провів 29 матчів в чемпіонаті Саудівської Аравії в складі Аль-Фатеха, 11 з яких зіграв на нуль.

Нагадаємо, Коваль пропустив п'ять голів у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Джерело - isport.ua.