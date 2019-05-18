Чорноморець поступився Олімпіку у 29 турі УПЛ

Сьогодні, 18 травня, у матчі 29-го туру прем'єр-ліги Олімпік переміг Чорноморець.
На 17-й хвилині Матар Діейе відкрив рахунок в матчі з передачі Максима Тейшейри. Вийшовши на другий тайм Василь Павлов зрівняв рахунок на 47-й хвилині.
Через дві хвилини Роман Вантух вийшов сам на сам з воротарем і знову вивів господарів вперед. компенсований до другого тайму час червону картку отримав гравець Чорноморця Денис Норенков.
Чемпіонат України. УПЛ
29 тур
18 травня
Олімпік - Чорноморець 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Діейе, 1:1 - 47 Павлов, 2:1 - 49 Вантух.
Олімпік - Кринська, Цимбалюк, Гришко, Клименчук, Політило (Валєєв, 87), Вантух (Сондей, 79), Гай, Ксьонз, Пасіч, Діейе (Дегтярьов, 80), Тейшейра.
Чорноморець - Кожухар, Рижук, Норенков, Грачов (Хамелюк, 68), Вільхьяльмссон (Семенів, 71), Танчик, Гошкодеря, Морозенко (Павлов, 46), Бабенко, Голіков, Коваль.
Попередження: Норенков (81), Коваль (90).
Вилучення: Норенков (90).
Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.
Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.
Джерело - Чемпіон.