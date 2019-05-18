Чорноморець поступився Олімпіку у 29 турі УПЛ

Сьогодні, 18 травня, у матчі 29-го туру прем'єр-ліги Олімпік переміг Чорноморець.

На 17-й хвилині Матар Діейе відкрив рахунок в матчі з передачі Максима Тейшейри. Вийшовши на другий тайм Василь Павлов зрівняв рахунок на 47-й хвилині.

Через дві хвилини Роман Вантух вийшов сам на сам з воротарем і знову вивів господарів вперед. компенсований до другого тайму час червону картку отримав гравець Чорноморця Денис Норенков.

Чемпіонат України. УПЛ

29 тур

18 травня

Олімпік - Чорноморець 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Діейе, 1:1 - 47 Павлов, 2:1 - 49 Вантух.

Олімпік - Кринська, Цимбалюк, Гришко, Клименчук, Політило (Валєєв, 87), Вантух (Сондей, 79), Гай, Ксьонз, Пасіч, Діейе (Дегтярьов, 80), Тейшейра.

Чорноморець - Кожухар, Рижук, Норенков, Грачов (Хамелюк, 68), Вільхьяльмссон (Семенів, 71), Танчик, Гошкодеря, Морозенко (Павлов, 46), Бабенко, Голіков, Коваль.

Попередження: Норенков (81), Коваль (90).

Вилучення: Норенков (90).

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.