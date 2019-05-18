Карпати вменшості перемогли Десну у 29 турі УПЛ

У 29-му турі прем'єр-ліги Карпати перемогли Десну.
На початку другого тайму рахунок у матчі після подачі кутового відкрив Крістіан Понд.
Подвоїти рахунок вдалося на 77-й хвилині Сергію Мякушко прямим ударом зі штрафного подвоїв перевагу в рахунку.
Чемпіонат України. УПЛ
29 тур
18 травня
Карпати - Десна 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Понд, 2:0 - 77 Мякушко.
Карпати - Кучинський, Мірошниченко, Ковтун, Гуйє (Нестеров, 46), Онгль, Кльоц, Бусько, Йода, Мякушко, Понд (Дебелко, 68), Ді Франко (Толочко, 78).
Десна - Паст, Фаворов, Імереков, Гітченко, Огиря, Старенький (Козак, 61), Картушов, Богданов (Хльобас, 73), Мостовий, Фаворов (Безбородько, 60), Філіппов.
Попередження: Фаворов (24), Йода (50), Фаворов (51), Понд (63), Огіря (76), Нестеров (86).
Вилучення: Йода (50).
Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.
Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.
Джерело - Чемпіон.