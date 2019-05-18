Карпати вменшості перемогли Десну у 29 турі УПЛ

У 29-му турі прем'єр-ліги Карпати перемогли Десну.

На початку другого тайму рахунок у матчі після подачі кутового відкрив Крістіан Понд.

Подвоїти рахунок вдалося на 77-й хвилині Сергію Мякушко прямим ударом зі штрафного подвоїв перевагу в рахунку.

Чемпіонат України. УПЛ

29 тур

18 травня

Карпати - Десна 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Понд, 2:0 - 77 Мякушко.

Карпати - Кучинський, Мірошниченко, Ковтун, Гуйє (Нестеров, 46), Онгль, Кльоц, Бусько, Йода, Мякушко, Понд (Дебелко, 68), Ді Франко (Толочко, 78).

Десна - Паст, Фаворов, Імереков, Гітченко, Огиря, Старенький (Козак, 61), Картушов, Богданов (Хльобас, 73), Мостовий, Фаворов (Безбородько, 60), Філіппов.

Попередження: Фаворов (24), Йода (50), Фаворов (51), Понд (63), Огіря (76), Нестеров (86).

Вилучення: Йода (50).

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.