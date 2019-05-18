Вольфсбур рогромив Аугсбург, Баварія перемогла Айнтрахт. Результати 34 туру Бундесліги

Сьогодні, 18 травня, відбулися матчі 34 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
34 тур
18 травня
Баварія - Айнтрахт 5:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Коман, 1:1 - 50 Галлер, 2:1 - 53 Алаба, 3:1 - 58 Санчес, 4:1 - 72 Рібері, 5:1 - 78 Роббен.
Боруссія М - Боруссія Д 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Санчо, 0:2 - 54 Ройс.
Вердер - РБ Лейпциг 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 пенальті Рашика, 1:1 - 86 Мукіеле, 2:1 - 88 Пісарро.
Вольфсбур - Аусбург 8:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 21 Вегхорст, 2:0 - 37 Верхорст, 3:0 - 41 Кнохе, 4:0 - 55 Вегхорст, 5:0 - 57 Гінчек, 6:0 - 60 Рехбекай, 6:1 - 81 Шибер, 7:1 - 85 Брекало, 8:1 - 89 автогол Брекало.
Герта - Байєр 1:5 (1:2)
Голи: 0:1 - 28 Гаверц, 1:1 - 34 Лазаро, 1:2 - 38 Аларіо, 1:3 - 54 Брантд, 1:4 - 72 Аларіо, 1:5 - 88 Аларіо.
Майнц - Гоффенгайм 4:2 (0:2)
Голи: 0:1 - Белфоділ, 0:2 - 34 Крамарич, 1:2 - 66 пенальті Бросінскі, 2:2 - 83 Боетіюс, 3:2 - 90 Боетіюс, 4:2 - 90+3 Матета.
Фортуна Д - Ганновер 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Геннінгс, 2:0 - 60 Караман, 2:1 - 78 Мюллер.
Фрайнбург - Нюрнберг 5:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Терраціно, 2:0 - 34 Вальдшмідт, 3:0 - 54 Петерсен, 4:0 - 56 Петерсен, 5:0 - 61 Гріфо, 5:1 - 69 Гріфо.
Шальке - Штутгарт 0:0 (0:0)
Джерело - Чемпіон.