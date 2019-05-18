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Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
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Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
Вчора 09:25 1979
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
Вчора 08:30 3988
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Вчора 08:10 1095
Підручному надано найвище спортивне звання
16.05.2019 23:00 2378
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Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
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Вольфсбур рогромив Аугсбург, Баварія перемогла Айнтрахт. Результати 34 туру Бундесліги

Сьогодні 18:38 274 0
Вольфсбур рогромив Аугсбург, Баварія перемогла Айнтрахт. Результати 34 туру Бундесліги

Сьогодні, 18 травня, відбулися матчі 34 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

34 тур

18 травня

Баварія - Айнтрахт 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Коман, 1:1 - 50 Галлер, 2:1 - 53 Алаба, 3:1 - 58 Санчес, 4:1 - 72 Рібері, 5:1 - 78 Роббен.

Боруссія М - Боруссія Д 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Санчо, 0:2 - 54 Ройс.

Вердер - РБ Лейпциг 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 пенальті Рашика, 1:1 - 86 Мукіеле, 2:1 - 88 Пісарро.

Вольфсбур - Аусбург 8:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 21 Вегхорст, 2:0 - 37 Верхорст, 3:0 - 41 Кнохе, 4:0 - 55 Вегхорст, 5:0 - 57 Гінчек, 6:0 - 60 Рехбекай, 6:1 - 81 Шибер, 7:1 - 85 Брекало, 8:1 - 89 автогол Брекало.

Герта - Байєр 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Гаверц, 1:1 - 34 Лазаро, 1:2 - 38 Аларіо, 1:3 - 54 Брантд, 1:4 - 72 Аларіо, 1:5 - 88 Аларіо. 

Майнц - Гоффенгайм 4:2 (0:2)

Голи: 0:1 - Белфоділ, 0:2 - 34 Крамарич, 1:2 - 66 пенальті Бросінскі, 2:2 - 83 Боетіюс, 3:2 - 90 Боетіюс, 4:2 - 90+3 Матета.

Фортуна Д - Ганновер 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Геннінгс, 2:0 - 60 Караман, 2:1 - 78 Мюллер.

Фрайнбург - Нюрнберг 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Терраціно, 2:0 - 34 Вальдшмідт, 3:0 - 54 Петерсен, 4:0 - 56 Петерсен, 5:0 - 61 Гріфо, 5:1 - 69 Гріфо.

Шальке - Штутгарт 0:0 (0:0)

Джерело - Чемпіон.

#Бундесліга, #34 тур, #результати
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