Ліверпуль проведе кадрові зміни

Віце-чемпіон АПЛ Ліверпуль збирається зробити кадрові перестановки в рядах команди.
Про це повідомляє Liverpool Echo.
Голкіперу Симону Міньоле і захиснику Натаніелю Клайну клуб вказав на двері. Також команду покинуть троє гравців молодіжної команди.
Хавбек Марко Груйіч і форвард Харрі Вілсон знову відправляться в оренду за ігровою практикою.
Раніше повідомлялося, що агент Мохамеда Салаха почав переговори з мадридським Реалом про трансфер 26-річного єгиптянина.
Нагадаємо, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.
Нагадаємо, що в послугах француза зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.
Джерело - Liverpool Echo.