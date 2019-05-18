Ліверпуль проведе кадрові зміни

Віце-чемпіон АПЛ Ліверпуль збирається зробити кадрові перестановки в рядах команди.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Голкіперу Симону Міньоле і захиснику Натаніелю Клайну клуб вказав на двері. Також команду покинуть троє гравців молодіжної команди.

Хавбек Марко Груйіч і форвард Харрі Вілсон знову відправляться в оренду за ігровою практикою.

Раніше повідомлялося, що агент Мохамеда Салаха почав переговори з мадридським Реалом про трансфер 26-річного єгиптянина.

Нагадаємо, гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна.

Нагадаємо, що в послугах француза зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Джерело - Liverpool Echo.