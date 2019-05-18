Ворскла — Арсенал-Київ 2:0: Огляд матчу

У першому матчі 29-го туру УПЛ Ворскла у Полтаві перемогла Арсенал-Київ - 2:0.

На 6-й хвилині Коломоєць з передачі Ребенка відкрив рахунок. Для Коломойця це перший гол з травня 2018-го.

Васін подвоїв перевагу господарів на 58-й хвилині, йому асистував Скляр. Для Скляра це перший асист за 6 років.

Ворскла перервала 6-матчеву серію без домашніх перемог. Останній раз команда перемагала в Полтаві в жовтні 2018 року.

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Чемпіонат України. УПЛ

29 тур

18 травня

Ворскла — Арсенал-Київ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Коломоєць, 2: 0 - 58 Васін.

Ворскла - Ткаченко, Мартиненко, Сапай, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Петрович, Габелок (Скляр, 54), Ребенок (Шехіч, 70), Васін, Коломоєць (Ніколас Карека, 86).

Арсенал-Київ - Підківка Роман Юрійович, Башлай, Вакуленко, Дубінчак, Домбровський, Калитвинцев (Кадімян, 61), Оріховський, Мудрик (Ліпартія, 54), Танковскій, Жичиков, Міссі-Мезу (Ковпак, 56).

Попередження: Танковскій (21), Васін (41), Вакуленко (50), Скляр (63).

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.