Гравці Барселони виступили проти переходу Грізманна

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн може не перейти в Барселону.

За інформацією Diario Sport, роздягальня каталонської команди виступила проти переходу француза. Гравці Барселони дали зрозуміти керівництву, що не радітимуть трансферу Грізманна, навіть якщо його вирішать підписати.

В першу чергу це пов'язано з тим, що минулого літа він відмовився від переходу і влаштував з цього шоу. Через це в команді його не люблять. Його поведінка і документальний фільм Рішення сприйняли як неповагу до Барси.

Крім того, Ліонель Мессі переконав команду, що не розмовляв з Грізманном, про що повідомлялося раніше. Лідери Барси також вважають, що Грізманн не потрібен команді не тільки як людина, але і як гравець - що в нинішній команді він буде не до місця.

"Крім усього іншого, він ще і флюгер", - наводяться слова одного з футболістів. Як поведе себе керівництво, поки невідомо.

Нагадаємо, що в послугах француза зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Джерело - Diario Sport.