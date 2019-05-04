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Манчестер Юнайтед визначив ціну за Погба

Сьогодні 16:08 430 0
Манчестер Юнайтед визначив ціну за Погба

Керівництво Манчестер Юнайтед готове розлучитися з півзахисником Полем Погба.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, манкуніанці хочуть отримати за гравця не менше 185 мільйонів євро. Усі кошти від продажу гравця будуть спрямовані на зміцнення складу.

У поточному сезоні 26-річний француз провів у всіх турнірах 46 матчів, забив 16 голів і віддав 11 результативних передач.

Варто зазначити, що сам Погба готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Реал. Тим часом Зідану обіцяють півмільярда євро на трансфери.

Джерело - Xsport.

#Манчестер Юнайтед, #МЮ, #АПЛ, #Погба
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