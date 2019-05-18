Ворскла– Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
29-й тур
18 травня
Ворскла - Арсенал
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 90 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 41 матч: +14=8-19 м’ячі 35-50
На полі Ворскли – 19 матчів: +13=1-5 м’ячі 24-16
В УПЛ зіграно 38 матчів: +13=7-18 м’ячі 33-48
На полі Ворскли – 18 матчів: +12=1-5 м’ячі 23-16
Останній матч на полі Ворскли 07.10.2018. 11-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Ворскла – Арсенал-Київ – 0:2
Голи: 0:1 – 72 Гринь , 0:2 – 79 Гринь.
Поточний безвиграшний серіал полтавців у зустрічах з "канонірами" триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.
Цікаві факти та можливі події
Ворскла на своєму полі з 11 листопада минулого року не знає радості перемог в УПЛ 6 матчів поспіль: =3-3.
Арсенал-Київ на полях суперників пропускає голи 4 матчі поспіль – 8 голів.
Полтавці пропускають голи у Чемпіонаті з 18 березня 7 турів поспіль – 13 м’ячів
Арсенал-Київ може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).
25-й гол в УПЛ можуть забити В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє – Ворскла).
Ворскла при арбітру Ярославу Козику в УПЛ не грає внічию 4 матчі поспіль – по 2 перемоги та поразки.
Каноніри при Ярославу Козику провели 2 гру і ще не програвали: +1=1
Джерело - УПЛ.