Ворскла– Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Полтавці не перемагають на своєму полі з листопада 2018-го

Чемпіонат України, УПЛ

29-й тур

18 травня

Ворскла - Арсенал

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 90 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 41 матч: +14=8-19 м’ячі 35-50

На полі Ворскли – 19 матчів: +13=1-5 м’ячі 24-16

В УПЛ зіграно 38 матчів: +13=7-18 м’ячі 33-48

На полі Ворскли – 18 матчів: +12=1-5 м’ячі 23-16

Останній матч на полі Ворскли 07.10.2018. 11-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Арсенал-Київ – 0:2

Голи: 0:1 – 72 Гринь , 0:2 – 79 Гринь.

Поточний безвиграшний серіал полтавців у зустрічах з "канонірами" триває 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Цікаві факти та можливі події

Ворскла на своєму полі з 11 листопада минулого року не знає радості перемог в УПЛ 6 матчів поспіль: =3-3.

Арсенал-Київ на полях суперників пропускає голи 4 матчі поспіль – 8 голів.

Полтавці пропускають голи у Чемпіонаті з 18 березня 7 турів поспіль – 13 м’ячів

Арсенал-Київ може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).

25-й гол в УПЛ можуть забити В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє – Ворскла).

Ворскла при арбітру Ярославу Козику в УПЛ не грає внічию 4 матчі поспіль – по 2 перемоги та поразки.

Каноніри при Ярославу Козику провели 2 гру і ще не програвали: +1=1

Джерело - УПЛ.