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Маліновський: Чемпіонство святкували до ранку

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Маліновський: Чемпіонство святкували до ранку

Чемпіонство Генка в Бельгії стало історичною подією для клубу.

Про це розповів півзахисник Генка Руслан Маліновський.

"Для клубу і для міста це була подія. Вісім років не вигравали чемпіонство. Звичайно, святкували до третьої години ранку на площі, багато людей було.

Сьогодні буде продовження, сьогодні буде автобус, велике свято для всіх уболівальників. Ще два дні триватиме - важко уявити все це. Одна справа, коли з Шахтарем 5 або 10 разів виграв чемпіонство, а тут клуб у четвертий раз виграв чемпіонство і це велике свято", - сказав Руслан.

Нагадаємо, що Маліновський не буде переходити до московського Спартака.

Джерело - Футбол 1/2.

#Маліновський, #Генк
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