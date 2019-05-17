Зієш піде з Аяксу в ТОП-клуб

Півзахисник амстердамців Хакім Зієш влітку покине розташування клубу.
Про це повідомив спортивний директор Аяксу Марк Овермарс для Mirror.
"Він піде в якийсь топ-клуб. Все через успішний виступ в Лізі чемпіонів. Його хочуть багато великих команд і ми обіцяли Хакіму, що приймемо пропозицію, якщо вона буде хорошою", - сказав Овермарс.
За інформацією видання, до гравця проявляють інтерес представники АПЛ, серед яких Ліверпуль, Арсенал і Манчестер Юнайтед.
Також у 26-річному марокканцеві зацікавлені гранди Бундесліги Баварія і Боруссія Дортмунд.
У поточному сезоні Зієш зіграв за Аякс в 49 матчах у всіх турнірах, забивши 21 гол і зробивши 24 результативні передачі.
Нагадаємо, Аллегрі не буде тренувати Ювентус.
Також, Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі.
Джерело - Mirror.